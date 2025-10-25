Cumhuriyet Gazetesi Logo
Newcastle United son dakikada kazanmasını bildi!

25.10.2025 19:04:00
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Newcastle United, evinde Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi.

St. James's Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın gollerini 18. dakikada Jacob Murphy ve 90'da Bruno Guimares kaydederken Fulham'ın tek golü 56. dakikada Sasa Lukic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 12 puana yükselirken, Fulham ise 8 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, West Ham deplasmanına gidecek.Fulham ise Wolverhampton'ı konuk edecek.

