Newcastle United teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırdı
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistanlı bir yatırım fonuna devredilen Newcastle United'da beklenen değişim yaşandı ve teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı.
İngiltere Premier Ligi'nde beklentileri karşılamayan Newcastle United, teknik direktör Steve Bruce ile yolları karşılıklı anlaşarak ayırdı.
Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın 400 milyar dolar'lık bir yatırım fonu tarafından satın alınmasının ardından siyah-beyazlı takımda ilk hedef teknik direktör değişimi olduğu günlerdir konuşuluyordu.
Newcastle , sözleşme fesih kararını internet sitesinden duyurdu.
Özellikle İngliz medyasında Newcastle için geçen teknik direktör adayları Paulo Fonseca, Steve Gerrard, Roberto Martinez ve Unai Emery.
8 MAÇTA SADECE 3 GALİBİYET
Newcastle bu sezon İngiltere Premier League'de oynadığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 3 puanda kaldı. Bu sonuçlarla şuan ligde 19.sırada ve düşme potasında bulunuyorlar.
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