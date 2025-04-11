Newcastle'ın hedefi Matheus Cunha!
Premier Lig ekiplerinden Newcastle, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek istiyor. Hedeflerinde Matheus Cunha var.
Newcastle United, gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu yönde liste hazırlayan teknik ekip listelerinin en başına Matheus Cunha'yı yazdı.
Cunha'nın ileri hattaki çok yönlülüğünden etkilenen Newcastle teknik ekibi, oyuncunun hücumun her bölgesinde en iyi performansı sergileyebileceğine inanarak transferini yönetime iletti.
Brezilyalı futbolcunun Wolves ile yaptığı sözleşmede 62.5 milyona serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu değer göz önüne alındığında yaz transfer döneminde Newcastle'ın Cunha transferinde bir çok rakibi olacak.
Newcastle bu transfer yarışında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şanslarına ve takımda bulunan Cunha'nın Brezilya Milli takımından arkadaşları Joelinton ve Bruno Guimares'in varlığına güveniyor.
Wolves formasıyla 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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