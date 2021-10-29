Neymar eleştirilere tepki gösterdi! "Saygısızlık"
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, disiplinsiz olduğu eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Neymar yapılan eleştiriler ile ilgili "Saygısızlık" dedi.
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.
Bu seviyelerde kalmasının gerekli çalışmayı gerçekleştirmesine bağlı olduğunu söyleyen Neymar, "İnsanların 'Neymar kendine bakmıyor' demesi saygısızlık. Kendine bakmayan bir insan 12 yıldır nasıl üst seviyede kalabilir? Kimse bunu dikkate almıyor. Günde 24 saat kendime bakıyorum" dedi.
Sürekli partiler yaptığı belirtilen Brezilyalı oyuncu, "Dışarı çıkabildiğimde çıkıyorum. Ertesi gün idmanım olmadığında bunu yapıyorum. Bunun neresi sorun? Sahada yaptıklarımla değerlendirilmem lazım." ifadelerini kullandı.
PSG'de 124 maça çıkan Neymar, 88 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.
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