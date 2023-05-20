NFL efsanesi Jim Brown yaşamını yitirdi
NFL tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Jim Brown 87 yaşında yaşamını yitirdi. Brown'un ölüm nedeni bilinmezken eşi Monique, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
Amerikan Futbol Ligi (NFL) tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Jim Brown, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
NFL takımlarından Cleveland Browns'un efsane oyuncusunun ölümünü eşi Monique Brown, sosyal medya hesabından duyurdu.
"DÜNYA İÇİN BİR YILDIZDI"
Monique, Brown'un kesin ölüm nedeni açıklamazken yaptığı paylaşımda, "Dünya için o bir aktivist, aktör ve futbol yıldızıydı. Ailemiz için o sevgi dolu ve harika bir koca, baba ve büyükbabaydı. Kalbimiz kırık..." ifadelerini kullandı.
NFL'de 9 sezon boyunca formasını giydiği Cleveland, Jim Brown için bir anma mesajı yayımladı.
Jim Brown & Monique
Kulüpten yapılan paylaşımda, "Jim'in inanılmaz yaşamının ve mirasının küçük bir parçası olma fırsatına sahip olduğumuz için hissettiğimiz derin sevgi ve minnettarlığı tarif etmek imkansız. Ölümünün yasını tutuyoruz ama dünyaya getirdiği silinmez ışığı kutluyoruz" sözlerine yer verildi.
JİM BROWN KİMDİR?
NFL tarihinin en üretken oyuncularından biri olan Brown, 2002 yılında The Sporting News tarafından gelmiş geçmiş en büyük profesyonel futbolcu olarak seçildi.
Cleveland Browns ekibinde Running Back pozisyonunda oynayan Brown, NFL'de bir sezonda en çok koşan oyuncu rekorunun unvanına sahip bulunuyor.
NFL REKORU KIRDI
Kariyerinde maç başına ortalama 104,3 yard mesafe kateden Jim Brown, NFL tarihinde maç başına ortalama 100 yard mesafeyi aşan tek oyuncu oldu. 1965 yılında NFL'de En Değerli Oyuncu seçilen Brown kariyerinde 118 maça çıkarken hiçbir lig mücadelesini kaçırmadı.
Kariyerinin 9. yılında emekliliğe ayrılan ve oyunculuk yapmaya başlayan Jim Brown 30'dan fazla filmde rol aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- İmamoğlu: 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar
- Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
- Bahçeli 'geçici TBMM başkanı' olacak
- Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!
- Tuncay Özkan'dan hakkındaki iddialara yanıt