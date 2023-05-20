NFL efsanesi Jim Brown yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 20.05.2023 - 10:34

Amerikan Futbol Ligi (NFL) tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Jim Brown, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

NFL takımlarından Cleveland Browns'un efsane oyuncusunun ölümünü eşi Monique Brown, sosyal medya hesabından duyurdu.

"DÜNYA İÇİN BİR YILDIZDI"

Monique, Brown'un kesin ölüm nedeni açıklamazken yaptığı paylaşımda, "Dünya için o bir aktivist, aktör ve futbol yıldızıydı. Ailemiz için o sevgi dolu ve harika bir koca, baba ve büyükbabaydı. Kalbimiz kırık..." ifadelerini kullandı.

NFL'de 9 sezon boyunca formasını giydiği Cleveland, Jim Brown için bir anma mesajı yayımladı.

Jim Brown & Monique

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Jim'in inanılmaz yaşamının ve mirasının küçük bir parçası olma fırsatına sahip olduğumuz için hissettiğimiz derin sevgi ve minnettarlığı tarif etmek imkansız. Ölümünün yasını tutuyoruz ama dünyaya getirdiği silinmez ışığı kutluyoruz" sözlerine yer verildi.

JİM BROWN KİMDİR?

NFL tarihinin en üretken oyuncularından biri olan Brown, 2002 yılında The Sporting News tarafından gelmiş geçmiş en büyük profesyonel futbolcu olarak seçildi.

Cleveland Browns ekibinde Running Back pozisyonunda oynayan Brown, NFL'de bir sezonda en çok koşan oyuncu rekorunun unvanına sahip bulunuyor.

NFL REKORU KIRDI

Kariyerinde maç başına ortalama 104,3 yard mesafe kateden Jim Brown, NFL tarihinde maç başına ortalama 100 yard mesafeyi aşan tek oyuncu oldu. 1965 yılında NFL'de En Değerli Oyuncu seçilen Brown kariyerinde 118 maça çıkarken hiçbir lig mücadelesini kaçırmadı.

Kariyerinin 9. yılında emekliliğe ayrılan ve oyunculuk yapmaya başlayan Jim Brown 30'dan fazla filmde rol aldı.