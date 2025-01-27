NFL'de Super Bowl'un adı kondu

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:32

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:32

Amerikan futbolunda şampiyonun belli olacağı Super Bowl LIX'in adı kondu.

Normal sezonu 17 maçta 15 galibiyetle geçen son şampiyon Kansas City Chiefs, önce Houston Texans'ı 23-14, konferans finalinde ise Buffalo Bills'i 32-29 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Son 6 sezonda 5 kez konferans şampiyonu olan Chiefs, üst üste 3. şampiyonluk için sahada olacak.

Normal sezonu 17 maçta 14 galibiyetle geçen Philadelphia Eagles ise 'wild card playoff' maçında Green Bay Packers'ı 22-10, ardından Los Angeles Rams'ı 28-22 geçtikten sonra konferans finalinde Washington Commanders'ı 55-23 gibi farklı bir skorla geçerek adını Super Bowl'a yazdırdı.

Son olarak 2017'de şampiyon olan, 2022'de Chiefs'e karşı Super Bowl oynayıp kaybeden Eagles, 7 senelik hasretini bitirmek isteyecek.

9 Şubat 2025'te oynanacak olan Super Bowl'a New Orleans'taki Caesars Superdome'da oynanacak.