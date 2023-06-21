N'Golo Kante, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:10
N'Golo Kante, Suudi Arabistan'da
Abone Ol google-news

Karim Benzema'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.

Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.

Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.


n'golo kante transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Al İttihad Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler