Nice, Marsilya'nın 7 maçlık serisini bozdu!
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Nice, konuk ettiği Marsilya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Marsilya'nın 7 maçlık yenilmez serisi sona erdi.
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Nice, Marsilya'yı konuk etti.
Allianz Riviera'da oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.
Nice'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Evann Guessand ve 51. dakikada Mohamed-Ali Cho kaydetti.
Öte yandan Nice'te forma giyen Tanguy Ndombele, 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Marsilya, 37 puanla 2. sırada yer alırken 1. sıradaki rakibi olan PSG (47) ile arasındaki puan farkı 10 olarak kaldı.
Puanını 33'e yükselten Nice ise, ligde 4. sıraya yükseldi.
Ligue 1'de bir sonraki hafta Nice, Toulouse'a konuk olacak. Marsilya ise Lyon'u ağırlayacak.
Etiketler: #nice #Fransa Ligue 1 #marsilya
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