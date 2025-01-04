Ndombele asist yaptı, Nice galip geldi
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nice, konuk ettiği Rennes'i 3-2 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nice, Allianz Riveira'da konuk ettiği Rennes'i 3-2 mağlup etti.
Nice'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Evann Guessand, 34. dakikada Sofiane Diop ve 45+5. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.
Rennes'in golleri ise 27. dakikada Arnaud Kalimuendo ve 49. dakikada Adrien Truffert'ten geldi.
NDOMBELE ASİST YAPTI
Nice'in ilk golünde asisti Galatasaray'ın eski futbolcusu Tanguy Ndombele yaptı. Fransız futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Nice'te Pablo Rosario, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Nice, puanını 27'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 17 puanda kalan Rennes ise 13. sırada konumlandı.
Ligue 1'de bir sonraki hafta Nice, Reims'e konuk olacak. Rennes ise Marsilya'yı ağırlayacak.
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