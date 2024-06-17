Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu!
THY EuroLeague takımlarından Monaco, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Monaco, Nick Calathes'le anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyun kurucuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "AS Monaco, önümüzdeki iki sezon için Nick Calathes'le anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.
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