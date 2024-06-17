Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu!

THY EuroLeague takımlarından Monaco, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:02
Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu!
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Monaco, Nick Calathes'le anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyun kurucuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "AS Monaco, önümüzdeki iki sezon için Nick Calathes'le anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.


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