Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri dönüyor
Fransız futbolunun efsane isimlerinden Nicolas Anelka, Ümraniyespor'a gelmeye hazırlanıyor.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve ülkemizde bir dönem Fenerabhçe forması da giyen Nicolas Anelka tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Ümraniyespor, Nicolas Anelka'ya kulüpte CEO'luk görevi teklif etti.
Nicolas Anelka'nın da gelen bu teklifi kabul ettiği ve resmi imza için İstanbul'a geldiği de haberin detaylarında yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muz liflerindeki mucize...
- FOX TV'nin adı değişti
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- ‘Amirim' öne geçti
- Yoğun kar yağışı geliyor!
- MHP'den istifa eden başkana tehdit