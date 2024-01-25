Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri dönüyor

Yayınlanma: 25.01.2024 - 07:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 07:00

Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve ülkemizde bir dönem Fenerabhçe forması da giyen Nicolas Anelka tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Ümraniyespor, Nicolas Anelka'ya kulüpte CEO'luk görevi teklif etti.

Nicolas Anelka'nın da gelen bu teklifi kabul ettiği ve resmi imza için İstanbul'a geldiği de haberin detaylarında yer aldı.