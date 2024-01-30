Nicolas Tagliafico Kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolasd Tagliafico kaç yaşında, nereli?

Transfer döneminin açılmasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek transferinde aradığı ismi buldu. Nicolas Tagliafico için girişimlerine başlayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu transfer etmek istiyor. Galatasaray ile adının anılmasıyla sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen Tagliafico merak konusu oldu. Peki, Nicolas Tagliafico Kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolasd Tagliafico kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:23
Nicolas Tagliafico Kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolasd Tagliafico kaç yaşında, nereli?
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Nicolas Tagliafico için girişimlerine başlayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu transfer etmek istiyor. Galatasaray ile adının anılmasıyla sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen Tagliafico merak konusu oldu. Peki, Nicolas Tagliafico Kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Nicolasd Tagliafico kaç yaşında, nereli?

NİCOLAS TAGLİAFİCO KİMDİR?

Nicolas Tagliafico, 31 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 67 kilo olan Nicolas Tagliafico, sol ayağını kullanmaktadır. Olympique Lyon takımında defans mevkinde forma giyen Nicolas Tagliafico, bu sezon ilk 11'de 15 maça çıkmıştır. Tagliafico, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nicolas Tagliafico, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.


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