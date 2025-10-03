Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken açıklama: 'Artık geri dönüş yok'

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

Zaniolo açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udine ve Udinese'de kendimi harika hissediyorum."

"BUGÜN DAHA OLGUNUM"

"Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum. 3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum."

"FUTBOLDAN BUNU İSTİYORUM"

"Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum, böyle devam etmeliyim."

"BİRÇOK HATA YAPTIM"

"Tekrar yapmayacağım bir şey var mı? Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır. Bir yandan, bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum."

"HATALARIMIN NEDENİ"

"Bunun bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve katlamak zorunda olduğum baskıdan kaynaklanıyor."

"GERİ DÖNSEM YAPMAZDIM"

"18 yaşında, Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Yaptığım birçok hata bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."

"BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Belki dışarıdan Roma'dan ayrılmak zorunda kalmanın bana ne kadar acı verdiğini kimse fark etmemiştir! Roma benim sevdiğim bir kulüp ve öyle olmaya devam ediyor. Kulüp yönetiminden ve insanlardan ayrılmak benim için çok zor oldu. Belki bunu dışarıya yansıtmadım çünkü duygularımı içinde tutmayı tercih ediyorum."

"AİLEM YARDIM ETTİ"

"Biri bana yardım etti mi? Ailem. Her şey çok karmaşık olduğunda, sizi seven insanların bir elin parmaklarını geçmeyeceğini anlarsınız."

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

"Milli takımda oynamak her zaman benim için bir hedef oldu. Hatta bundan da önce çocukluk hayalimdi. İtalya'yı temsil etmek harika bir şey. O formayı giydiğinizde; Inter, Milan, Juventus, Roma ve Lazio taraftarlarını bir araya getiriyorsunuz. Herkes aynı inançla birleşiyor."

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde şu ana kadar 4 maçta forma giydi ve 1 gol attı.