Nicolo Zaniolo: 'İyi ki Türkiye'ye gelmişim'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 08:31

Güncelleme: 16.06.2023 - 08:31

Uluslar Ligi'nde İspanya karşısında 90 dakika süre alarak İtalya Milli Takımı'na yeniden geri dönen Nicolo Zaniolo, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mancini'ye kendisine yeniden Milli Takım'da şans verdiği için teşekkür ettiğini belirten Zaniolo, Galatasaray'a gelişi için olumlu görüş bildiren hocasına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Zaniolo açıklamasında, "Benimle ilgili yaptığı her şey için Mancini'ye teşekkür ediyorum. Bana Türkiye'ye gitmem için olumlu tavsiyeler verdi. Roma'dan ayrıldığımdan şu zamana kadar geçen süre ise yeniden toparlanmamı sağladı. Ben yaptığım seçimden çok memnunum" sözlerini kullandı.

Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı'nın formasını ilk kez 2019'un Mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde giymişti. İlk kez Mancini döneminde Milli formayı giyen yıldız oyuncu çıktığı 11 Milli maçta 2 gol katkısı vermişti.