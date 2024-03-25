Nicolo Zaniolo oynadı: İtalya, Ekvador'u rahat geçti!
İtalya, ABD'de oynanan hazırlık maçında Ekvador'u 2-0 mağlup etti.
Hazırlık karşılaşmasında İtalya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maçı İtalya 2-0 kazandı.
ZANİOLO FORMA GİYDİ
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Lorenzo Pellegrini ile 90+4'ncü dakikada Nicolo Barella kaydetti.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık giden Zaniolo, İtalya formasıyla 76. dakika sahada kaldı.
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