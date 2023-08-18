Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 23:11

Güncelleme: 18.08.2023 - 23:11

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'a veda eden Zaniolo, sarı-kırmızılı takımı asla unutmayacağını söyledi.

İşte Zaniolo'nun paylaşımı:

"Türkiye'ye geleceğimi ilk duydunklarında herkes bana burada insanların kocaman bir kalbi olduğunu söylemişti. Ama beni nelerin beklediğini bilemezdim. Sahaya her çıktığımda takımımın hedefine ulaşması için tüm ruhumu ortaya koydum ama burada ilk dakikadan itibaren anlayışlı, desteklenen ve sevilen biri olduğumu hissettim.

Bugün bu muhteşem kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Birlikte, birlik olduğunuzda hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladık.

Galatasaray ailesi, siz artık benim kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum bunu asla unutmayacağım."