Nicolo Zaniolo'dan Jose Mourinho paylaşımı
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için paylaşım yaptı.
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Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Mourinho'nun ayrılığı sonrası Instagram hesabından Portekizli teknik direktör ile Roma'da çalıştığı dönemden sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı ve kalp emojisi kullandı.
24 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 24 resmi mata 2 gol kaydetti.
İşte Zaniolo'nun paylaşımı:
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