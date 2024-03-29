Nigel Hayes-Davis, EuroLeague tarihine geçti

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin maçında hem Fenerbahçe tarihine hem de EuroLeague tarihine geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 22:52
Nigel Hayes-Davis, EuroLeague tarihine geçti
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THY EuroLeague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko'nun evinde Alba Berlin'i 103-68 mağlup ettiği maçta Nigel Hayes-Davis rekorlarla dolu bir gece geçirdi.

Nigel Hayes-Davis ilk çeyrekte attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko tarihinin EuroLeague'de bir çeyrekte en fazla sayı atan oyuncusu rekorunu kırdı.

29 yaşındaki Birleşik Amerikalı yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.

Bir önceki rekor Anadolu Efes formasıyla 49 sayı atan Shane Larkin'e aitti.


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