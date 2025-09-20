Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert eleştiri! 'Sergen Yalçın benim koltuğumda otursa...'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenildi. Sarı kırmızlılar maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş ise ligdeki 4. maçında ikinci yenilgisini yaşadı. Nihat Kahveci, Kontrasports'ta maçı değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Göztepe'nin maçı hak ederek kazandığını söyledi ve tebrik etti.

"Bugün hak ederek kazanan, çok güzel bir atmosferde oynanan maçla, maçın başından sonuna kadar ciddi oynayan, teknik olarak, taktik olarak, disiplin olarak, fizik olarak, tempo olarak, istek ve arzu olarak her anlamda Beşiktaş'ın 5 adım önündeydi Göztepe. Sonradan giren oyuncuların bile iyi oynadığı Göztepe futbol takımını, Stoilov'u, taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir galibiyet, bu kadar net bir şekilde kazanılır. Dakika 1'den 95'e kadar maçı bırakmadılar. 94. dakikada Stoilov 'basın' diyor, basıyorlar. Maçı yönetti. Beşiktaş takımı da çok güzel izledi!"

Siyah beyazlıların efsanesi, "4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin." diyerek isyan etti.

Beşiktaş'ı eleştirmeye devam eden Kahveci, "Dünya üzerinde spor yorumcularını bu kadar tekrara düşüren tek takım Beşiktaş'tır ve negatif anlamda. Artık yeter. Sergen Hoca geldi, 3 maç 1 galibiyet. 3 maç 3 puan. Deplasmanda 2 maç, 0 gol. Puanı bırak 0 gol! Sergen Yalçın benim koltuğumda otursa bu Beşiktaş'a daha ağır konuşur" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın eylül ayı bitmeden Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğuna havlu attığını iddia etti.

"'Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak! Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak' dediniz. 'Şampuan atmayacak' dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylülde ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz."