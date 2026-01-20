Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya sert tepki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında oynayacağı ilk maçta Kayserispor'u konuk etti.

Mücadele 1-0 Beşiktaş lehine sona erdi. Galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure'den geldi. Maçın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleden öne çıkanları yorumladı.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

“54. dakikada Kayserispor'un kaçırdığı karşı karşıya pozisyon var bana göre maçın pozisyonu o. Stadyumda ciddi boşluklar vardı bugün. Mutlu olan camianın taraftarı stadı doldurur. Beşiktaş taraftarı neden stadı doldurmuyor? Birçok sebebi var, ben biliyorum.”

'TRANSFERDE HİÇ HAREKET YOK'

“Biletler pahalı, taraftar haklı burada. Fenerbahçe ve Galatasaray'la aynı puandaymış gibi… Pahalı olacak biletin yeri ve zamanı var. Heyecan verici oyun yok. Beşiktaş yönetimi kendisi umut veriyor ama transferde hiç hareket yok.”

'BUGÜN RASHICA'YI İZLEYENLER...'

"Fenerbahçe'nin kadrosu daha derinken Musaba ve Guendouzi iniyor. Bu da rakip camiayı tetikler. Musaba ve Guendouzi ile Fenerbahçe, Galatasaray'ı yendi. Bu iş Galatasaray'ı tetikledi. Bunlar da eklendiğinde bugünkü taraftarın yönetim istifa tezahüratlarına kimse bir şey dememeli.

Yayına Quaresma ile girdik. Bugün Rashica'yı izleyenler "Quaresma futbola dönsün" diyebilirler. Rashica iyi bir takımda parçalardan biri olur. Ama sen Rashica'ya başka bir rol yüklediğinde karşılığını veremiyor. Rashica bu kadar kötü oynarken Sergen hoca neden bu kadar dayandı, bilmiyorum. 71. dakikada çıkardı."