Nihat Kahveci'den dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice takımını Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin yorumları şöyle:

"Bu maç, final maçıydı. Finali kazandı Fenerbahçe, 3 puanı aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta Stuttgart ile oynayacaklar. Stuttgart'tan da 3 puan alırsa yolu açılır. Bugün Fenerbahçe'de gördüğüm olumlu detaylar; topun hızı ve şiddeti, yeri geldiğinde seti oynaması... Talisca'nın özellikle ilk 30 dakikadaki hareketliliği ve işin içinde olması ki yaptığı bir de asist var. Kerem Aktürkoğlu'nun iki gol atması Fenerbahçeli taraftarları çok memnun etti, beni de memnun etti. Çünkü ekim ayında milli maçlarımız var. Kerem'in moralli gelmesi hepimiz adına çok önemli."

"KEREM AKTÜRKOĞLU BUGÜN FENERBAHÇE'YE GELDİ!"

"Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imzası hayırlı, uğurlu olsun! Bugün geldi! Hareketliydi, koştu, defansa yardım etti ve Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem Aktürkoğlu yapan en büyük özelliklerde biri tabeladır. Ya asisttir ya da gol ve gollerdir. Bunu Benfica'da zaten geçen sene çok iyi yaptı. Fenerbahçe'ye geldikten sonra beklenilen performansı gösteremedi. Hem bireysel olarak kendi performans düşüklüğünden hem de yanındakilerle gerektiği şekilde uyumlu oynayamadığı için. Yanında oynayan profillerin farklılığından dolayı. Ama bugün Talisca biraz Kerem'e yanaştı pas trafiği oldu, Asensio biraz Kerem'e yanaştı pas trafiği oldu, En-Nesyri biraz o tarafa geldi pas trafiği oldu. O yüzden Kerem'in düşük performansında etrafındaki oyuncu profillerinin de katkısı vardı. Bugün Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi, iki gol de attı. O üzerinde olan ağırlığı atar insan böyle bir durumda."

"FUTBOL SADECE KOŞMAKSA NENE HER MAÇ 11 OYNASIN"

"Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Eksikleri var mı? Var. Fenerbahçe'nin ikinci yarı ritmi düştü mü? Düştü. Ama ilk yarının büyük bölümündeki Fenerbahçe'nin oyununu beğendim. Şimdi diyebilirler 'Nice çok kötü.' Gerçekten ne konuştuysak Nice ile ilgili çıktı. Defanstan oyun kurması sıkıntı. Kalas dolu! Orta sahada bir tane oyuncu geldi, kimse yokken topu taca attı. Fenerbahçe belli başlı bölümlerde de baskıyı iyi yaptı. Bu arada futbol sadece koşmaksa Nene her maç 11 oynasın!"