Nihat Kahveci'den dikkat çeken Victor Osimhen sözleri!

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını eleştiren Nihat Kahveci, "Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu" dedi.

'ÇOK AGRESİF SAHANIN İÇİNDE'

Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullanan Nihat Kahveci, "Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ SINIFTA KALDI'

Beşiktaş'ın topla oynama konusunda sınıfta kaldığını aktaran Kahveci, "Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY KARLI 1 PUAN ALDI'

Galatasaray'da 2 ismin performansını öven Nihat Kahveci, "İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler" sözlerini sarf etti.