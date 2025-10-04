Galatasaray'dan flaş hakem paylaşımı: 'Kol kola kardeşler'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 23:23:00
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş maçında Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.

Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi. Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi.

Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.

İşte Galatasaray'dan yapılan paylaşım:

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #hakem

