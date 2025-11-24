Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a eleştiri: 'Hoca hep mazeret üretiyor'

24.11.2025 12:32:00
Cumhuriyet Spor
Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, 1-1 sona eren Beşiktaş-Samsunspor maçını Kontraspor YouTube'da değerlendirdi.

Samsunspor'un maça çok rahat başladığını belirten Nihat Kahveci, "İlk yarıda Samsunspor 3 net pozisyona girdi. Ersin olmasa 2-0 başlıyorsun. Stat yıkılırdı. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Samsunspor evinde bu kadar rahat oynamamıştır" dedi.

Sergen Yalçın'ı eleştiren Nihat Kahveci, "Sergen hoca niye geldi? Beşiktaş'ın teknik direktörü şampiyon olduğu sene 'bana sabredin, bana 2-3 dönem verin' diye gelmedi. Hoca hep mazeret üretiyor. Bu kadroyu biz kurmadık diyor" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'i öven Kahveci, "Geldiğinden beri beklenilenin üstünde oynuyor. Gol ve asist katkısı sürpriz ama hoca en etkili oyuncusunu çıkartıyor. Beşiktaş bu kadar puan kaybetmişken kendi sahasında beraberliğe oynamaz. Bu oyunla ilk 3-4 zor gözüküyor" sözlerini sarf etti.

Rafa Silva krizine de değinen Nihat Kahveci, "Rafa Silva bunalımdaysan git artık ya! Başkana sesleniyorum buradan yolla abi. Eğer sakat değil çıkmıyorsan sahaya Beşiktaş'ın yakasından kopun ya! Abraham ve Cerny bugün sahada yoktu. Salih Uçan ilk yarı yoktu" şeklinde konuştu.

