Sergen Yalçın takımın sorunlarını işaret etti: 'Çok bireysel hata yapıyoruz'

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Puan kaybettiğimiz maçların neredeyse tamamında öne geçtikten sonra rakibe puan veriyoruz. Yani anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bugün de, geçen hafta da, Fenerbahçe maçında da… Çok bireysel hata yapıyoruz. Bireysel hatanın bir çalışması yok yani. Olabiliyor böyle hatalar, önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak.

İkinci yarıya iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hatadan maalesef kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Bir gol daha yiyebilirdik. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor."

SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA YANITI

Sergen Yalçın basın toplantısında Rafa Silva'nın durumunun takımı etkileyip etkilemediği hakkında sorulan soruya cevap verdi:

"Muhakkak etkilemiştir, kısmen etkilemiştir. Futbol sahada oynanıyor. Düdükten sonra oyuncular başka bir şeyi düşünmezler."

"Transfer benim konum değil. Ben geldiğimde transfer döneminin sonuydu, bitmişti. Ben mevcut takımla en iyisini yapmaya çalışıyorum. Transfer dönemi zaten kapanmıştı. 2 Türk oyuncu aldım. Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmadığı zaman güven sorunu olduğu gerçek. Bu futbolda olabiliyor."

"Beşiktaş gibi hedefi şampiyonluklar, kupalar olan büyük bir camiada oynuyorsanız ve geride kalıyorsanız... Bu bugünün sorunu da değil. 4-5 senedir aynı problem yaşanıyor."

"1-2 TRANSFER DÖNEMİ LAZIM"

"Takım, camiamızın beklediği hedef doğrultusunda hareket edemiyor. Birçok problemleri var. Konuşulacak yer burası değil. Çocuklar iyi niyetliler, iyi mücadele ediyorlar. Oyunun belli bölümlerinde üstünlük bizdeydi ama pozisyon da verdik. Öne geçiyorsun, geri düşüyorsun, oyuncuların psikolojisi bozuluyor. Zamanla düzelecek. Şu an sıkıntı yaşıyoruz ama düzelecek diye ümit ediyorum."

"Samsunspor da iyi kadro kurmuş, koşan ve mücadele eden bir takım. İç saha maçında daha tempolu, daha agresif takım bekliyordum. Önemli eksikler de var. Zaman lazım. 1-2 transfer dönemi lazım toparlanmak için. Çözülmeyecek problemler değil."