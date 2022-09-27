Nihat Kahveci'den Stefan Kuntz'a sert tepki! 'Biz Mars'ta mıydık?'

27 Eylül 2022 Salı, 08:08

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları...

"Sahanın içinde konuşabileceğim hiçbir şey yok oyun olarak. Bir tane pozisyona girdik, o da gol oldu. Kerem'in bir pozisyonu da vardı, ofsayttı. Başka bir şey aklıma gelmiyor. İspanya'ya karşı oynamadık, Faroe Adaları'na karşı oynadık. Bize golü Fernando Torres ve David Villa atmadı.

Bu öyle bir maç ki... Faroe Adaları ya, oyunculara yazar mağlubiyet. Koşmayan, formanın değerini bilmeyen, attığı golün ömrü boyunca konuşulacağı maçlar oynayan oyuncuların, bunun farkında olmadan sahanın içinde performans gösterdiklerini gördüm. Bu formayı giymiş biri olarak çok üzüldüm. Tarih nasıl iyi şeyleri yazıyorsa, bu kara geceyi de yazacak. Hiçbir mazereti yok.

Sahanın içini unuttuk, maç sonu öyle açıklamalar gördük ki... Ben şokum. Yapılacak tek açıklama; "Türk halkından, tüm futbolseverden özür diliyoruz, bir sakinleşelim, neden Lüksemburg'tan 3 gol yedik, neden Faroe Adaları'na neden yenildik, bunlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağımız bir basın toplantısı düzenleyeceğiz bir iki gün sonra"

'BİZ MARS'TA MIYDIK?'

"Bir milli takım teknik direktörümüz var, sosyal medyayı takip ediyor anladığım kadarıyla, hangi kanalda ne konuşuluyor takip ediyor. Hocam bunları bırak, senin konsantrasyonun bu olimpiyat havuzundan hak edenleri almak, iyi bir 11 kurmak, oyuncu değişikliklerini yapmak, bu grupta yenilmeden ve gol yemeden çıkabilmeyi sağlayabilmek.

İlk 4 maç çok iyi, son 2 maç 5 gol yedik. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere'den yemedik. Lüksemburg'tan, Faroe Adaları'ndan yedik. Rakip Faroe Adaları, bizim kalitemiz bu diyorsun. Bizim kalitemiz bu değil. Bu ülke ilk 10'a girdi sıralamada. İki maçta bize bu hezimeti yaşattınız. Bizim kalitemiz bu değil.

Biz Hollanda, Norveç, Fransa'yı yendik, o zaman biz Mars'ta mıydık? O zaman bizim inanılmaz kalitemiz vardı. Bizim kalitemiz bu değil."