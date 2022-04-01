Nihat Kırmızı: Burak Elmas seçime girebilir

01 Nisan 2022 Cuma, 22:15

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda adaylar belli olmaya başladı. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, adaylıklarını resmi olarak açıklarken Burak Elmas'ın başkanlık seçiminde aday olacağı ileri sürüldü.

"HAKKINI ARAYACAK"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılıların gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kırmızı genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas'ın 30 Nisan'da yapılacak olan seçime girebileceğini iddia ederek, "Başkanımız Burak Elmas'ın, genel kurulda çıkan ibrasızlık kararı için yürütmeyi durdurma talebi ile mahkemeye gitme ihtimali var. Bu karar tamamen kendisine ait. Ama bunu iktidarda kalmak adına yapmayacak. Hakkını aramak için yapacak. Seçime girerse biz de yanında yer alacağız. Biz önemli çalışmalar yaptık. İnsanlar bunu takdir edecektir. Genel kurulun ibra konusunda kararına saygı duyuyorum; ama ibra konusu, Galatasaray'da artık bir tehdit unsuru olarak kullanılmaya başlandı" dedi.

"YENİLSİNLER DİYE BAKTILAR"

Genel kurulda Burak Elmas'ın aksine merhum başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmesine de değinen Nihat Kırmızı, "Merhum başkan Mustafa Cengiz iktidarda olmadığı için ibra edildi. İktidarda olsaydı onu da ibra etmezlerdi. Biz hırsızlık, arsızlık yapmadık. Mali açıdan herhangi bir yanlışımız yok. Önemli hamleler yaptık kulübümüz için bunu Galatasaray takdir edecektir. Biz asla ibra konusunu bir tehdit aracı olarak kullanmayacağız. Bakın ortaya çıkan sonuç, Galatasaray'ı doğruya götürmüyor, kaosa götürüyor'' ifadelerini kullandı.

Bazı eski yöneticilerin ve etrafındakilerin, Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilip, Barcelona'ya elenmesini beklediklerini belirten Kırmızı, "Barcelona'ya elenelim, derbide Beşiktaş'a elenelim diye bakanlar oldu. Neyse ki Beşiktaş'ı yendik. Barcelona'yı eleyebilirdik. Yenilsinler de ibra oylamasını istediğimiz gibi yapalım diye baktılar. Bunun için Galatasaray'ın yenilmesini istediler. Işıtan Gün bildiklerini söylemiştir. Bunu da Galatasaray doğru değerlendirmeli. Galatasaray bir futbol kulübünden daha fazlasıdır. Bu gerçeği herkes bilmeli" diye konuştu.