Nihat Özdemir 12 hakem ile ilgili son noktayı koydu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 hakemin kalan 10 haftada maç yönetemeyecek olması hakkında konuştu. Özdemir, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 14:38
Nihat Özdemir 12 hakem ile ilgili son noktayı koydu!
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemi belirleyen hakem kararıyla alakalı NTV'ye konuştu.

Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir" dedi.


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