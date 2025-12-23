Nijerya Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçında karşılaştığı Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

Complexe Sportif de Fes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-1'lik skorla kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Semi Ajayi ile 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

GÖZTEPELİ MIROSHI ASİST YAPTI

Tanzaya'nın tek golünü iste Göztepe forması giyen Novatus Miroshi'nin asistinde Charles M'Mombwa attı.

Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen 86 dakika oyunda kaldı.

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya'da Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 86. dakikada Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Nijerya Milli Takımı, gruplara 3 puanla başladı. Tanzanya, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Tunus ile karşılaşacak. Tanzanya ise Uganda ile karşı karşıya gelecek.

