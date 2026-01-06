Galatasaray'ın rakibi Manchester City'de savunma krizi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 17:24:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'de savunma oyuncularından Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği aktarıldı.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde savunma hattında önemli eksiklerle karşı karşıya.

İngiliz ekibinin as stoperleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK İHTİMALİ

Teknik direktör Pep Guardiola'nın, iki yıldız savunmacının yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Özellikle Galatasaray'ın hücum gücü düşünüldüğünde, bu eksikler Manchester City adına kritik bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 28 Ocak'ta saat 23.00'te oynanacak.

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #uefa şampiyonlar ligi

