Nijerya - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 05:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:13
Nijerya - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı başladı.

Randy Marlon Waldrum yönetimindeki Nijerya, B Grubu'ndaki ilk maçında Beverly Priestman'ın ekibi Kanada ile karşılaşacak.

NİJERYA - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan Melbourne Rectangular Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Temmuz Cuma günü TSİ 05:30'da başlayacak.

NİJERYA - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fin hakem Lina Lehtovaara'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.


Nijerya Kanada 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası canlı Canlı yayın

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