Nijerya - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nijerya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 05:30'da başlayacak.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı başladı.
Randy Marlon Waldrum yönetimindeki Nijerya, B Grubu'ndaki ilk maçında Beverly Priestman'ın ekibi Kanada ile karşılaşacak.
NİJERYA - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan Melbourne Rectangular Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Temmuz Cuma günü TSİ 05:30'da başlayacak.
NİJERYA - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fin hakem Lina Lehtovaara'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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