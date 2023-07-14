Yeni FIFA, FC24'ün fiyatı açıklandı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:51

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:51

Oyun stüdyosu EA Sports, FIFA ile yollarını ayırmasının ardından ilk defa yeni futbol oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçen haftalarda tanıtılan oyunun bugün ise ön sipariş fiyatı açıklandı.

Oyunun fiyatları platformlara göre değişiklik gösteriyor. PlayStation ve Xbox için Standart Edition 1399 TL, Ultimate Edition ise 1999 TL olarak belirlendi. Windows platformunda ise Standart Edition 1199 TL, Ultimate Edition ise 1699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



EA Sports FC 24, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında 29 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Oyunun erken erişim versiyonu ise 22 Eylül'de açılacak.

OYUNDA BULUNAN YENİ TEKNOLOJİLER DE AÇIKLANDI

EA Sports FC 24, EA'nın Frostbite motorunun özel bir versiyonuyla geliştirildi ve Hypermotion V adı verilen bir teknoloji sayesinde yeni animasyonlar oluşturmayı mümkün kılıyor. Ayrıca oyunun "playstyles" adı verilen bir teknolojisi, oyuncuların daha gerçekçi bir şekilde canlandırılmasını sağlıyor.

Oyunda Almanya ve İspanya'daki profesyonel kulüpleri kapsayan iki yeni lige ek olarak, popüler "ultimate team" moduna kadın futbolu da dahil edildi. EA ayrıca Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile özel anlaşmalar yaptığını duyurdu.