Nijerya'dan Osayi Samuel kararı!

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya Milli Takımı kadrosunu açıkladı. Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu kadroda kendine yer buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:59
Nijerya'dan Osayi Samuel kararı!
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Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.

Kadroda Süper Lig'den de 3 isim yer aldı. Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo ve Sivasspor'dan Ahmed Musa, Nijerya'nın kadrosunda kendilerine yer buldu.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

İşte Nijerya'nın kadrosu:


Nijerya Afrika Uluslar Kupası bright osayi samuel

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