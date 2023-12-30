Nijerya'dan Osayi Samuel kararı!
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya Milli Takımı kadrosunu açıkladı. Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu kadroda kendine yer buldu.
Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.
Kadroda Süper Lig'den de 3 isim yer aldı. Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo ve Sivasspor'dan Ahmed Musa, Nijerya'nın kadrosunda kendilerine yer buldu.
Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
İşte Nijerya'nın kadrosu:
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