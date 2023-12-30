Nijerya'dan Osayi Samuel kararı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:59

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:59

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.

Kadroda Süper Lig'den de 3 isim yer aldı. Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo ve Sivasspor'dan Ahmed Musa, Nijerya'nın kadrosunda kendilerine yer buldu.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

İşte Nijerya'nın kadrosu: