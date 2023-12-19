Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Süper Lig'den 6 isim!
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya'nın 40 kişilik geniş listesi açıklandı. Kadroda Süper Lig'den 6 isim yer aldı.
Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosu açıklandı.
40 kişilik kadroda Süper Lig'de forma giyen 6 isim kadroda yer aldı.
Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Hatayspor forması giyen Fisayo Dele-Bashiru, Sivasspor forması giyen Ahmed Musa, Başakşehir forması giyen Emmanuel Dennis ve Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo geniş kadroda kendilerine yer buldu.
Nijerya Milli Takımı'nın 40 kişilik kadrosu şu şekilde:
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