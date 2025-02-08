Nijerya'dan Victor Osimhen'e destek!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 21:23

Güncelleme: 08.02.2025 - 21:23

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ara transfer döneminde; Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi ekiplerin ilgisine rağmen sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlama kararı aldı.

Osimhen, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmedi ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesiyle Galatasaray'da kaldı.

26 yaşındaki golcü futbolcunun bu kararına ülkesinden destek geldi. Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Amunike, Osimhen için yaptığı açıklamada, "Bence ara transfer döneminde Galatasaray'da kalarak ve birçok ilgiye rağmen transferde acele etmeyerek doğru bir karar verdi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Amunike, "Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılandı ve takdir edildi. Bunun karşılığını minnettarlıkla ödemesi çok önemli. Tam potansiyeli yeniden kazanmayı başardı ve tüm bunlar Napoli ile anlaşmazlık yaşadığında ona bir şans verilmesinden kaynaklanıyor." sözlerini sarf etti.

Osimhen'in yaz transfer döneminde önemli teklifler alacağını söyleyen Amunike, "Haziran ayında teklifler alacaktır. Bu teklifler hem kendisi hem de Napoli için daha büyük ve daha iyi olacaktır. Galatasaray'dan memnun bir şekilde ayrılacak, kulüp ve taraftarlar da onunla hiçbir sorun yaşamayacak. Genel olarak Osimhen ve menajeri iyi bir hesaplama yaptı." diye konuştu.

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Victor Osimhen, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.