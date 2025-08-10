Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Niko Jankovic'in hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Niko Jankovic kimdir? Fenerbahçe Niko Jankovic'i transfer mi etti? Niko Jankovic kaç yaşında, nereli?

NIKO YANKOVIC KİMDİR?

Niko Jankovic, 25 Ağustos 2001 tarihinde Hırvatistan’da dünyaya geldi.

NIKO YANKOVIC HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Forvet arkasında on numara mevkisinde görev yapan oyuncu, hücum hattındaki etkinliği ve gol katkısıyla tanınıyor.

NIKO JANKOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine genç yaşlarda Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Janković, Hırvatistan ekibi Rijeka'ya transfer oldu. Janković, kulübüyle 2024–25 sezonunda hem Hırvatistan Ligi hem de Hırvatistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.