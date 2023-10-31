Nikola Jokic, LeBron James'i yakaladı: 107. triple-double!
NBA'de Utah Jazz'ı 110-102 mağlup eden Denver Nuggets, 2018’den bu yana sezona ilk kez 4-0’la başladı. Karşılaşmada triple - double yaoan Nikolo Jokic, LeBron James ve Jason Kidd'i yakaladı.
NBA'de 11 maç oynandı.
Utah Jazz'ı 110-102 mağlup eden Denver Nuggets, 2018’den bu yana sezona ilk kez 4-0’la başladı.
Denver'da Nikola Jokic 27 sayı - 11 asist ve 10 ribaundla kariyerindeki 107. triple-double'nı yaparak LeBron James ile Jason Kidd’i yakaladı. Denver'da ayrıca Aaron Gordon 21 sayı, Jamal Murray 18 sayı-14 asist ile öne çıkan diğer isimler oldu.
Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 27 sayı-14 ribaund, Walker Kessler da 22 sayı-13 ribaundla double double yapan iki isim oldu. Utah'ta Ömer Faruk Yurtseven ise süre almadı.
CURRY'DEN ÜÇLÜK ŞOVU
Golden State Warriors deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 130-102 yendi. Warriors'ta Stephen Curry 13'te 7 üçlük, 9'da 8 ikilik ile 42 sayı ile oynadı. Warriors'ta ayrıca Moses Moody, Chris Paul ve Trayce Jackson-Davis 13'er sayı ile Curry'e eşlik etti.
New Orleans’ta ise Zion Williamson ve CJ McCollum'un 19'ar sayıyı galibiyete yetmedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Boston Celtics 126-107 Washington Wizards
Chicago Bulls 112-105 Indiana Pacers
Brooklyn Nets 133-121 Charlotte Hornets
Potland Trail Blazers 99-91 Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves 113-127 Atlanta Hawks
Detroit Pistons 112-124 Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors 130-102 New Orleans Pelicans
Miami Heat 114-122 Milwaukee Bucks
Dallas Mavericks 125-110 Memphis Grizzlies
Orlando Magic 103-106 Los Angeles Lakers
Denver Nuggets 110-102 Utahh Jazz
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