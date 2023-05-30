Nikola Milutinov, CSKA'ya veda etti!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 30.05.2023 - 17:44

CSKA Moskova forması giyen 29 yaşındaki Sırp pivot Nikola Milutinov, Rus ekibinden ayrıldı.

Rus ekibi yaptığı açıklamada, üç sezondur CSKA forması giyen Milutinov'un serbest kaldığını belirtti.

Açıklamada Milutinov'un sözlerine yer verildi. CSKA'nın yeniden Avrupa'da zirveye çıkabileceğini belirten Sırp Pivot, ''CSKA'da ve Moskova'da tanıştığım tüm harika takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve taraftarlara veda etmek çok zor. Orada bulunduğum ve oynadığım her dakikadan keyif aldım. Böylesine büyük ve tarihi bir kulüp için oynamak büyük bir onurdu. Ama artık gitme zamanı. Herkese en iyi dileklerimi ve iyi şanslar diliyorum. CSKA'nın Avrupa'da yeniden zirveye çıkacağından ve yeniden buluşacağımızdan eminim.'' ifadelerini kullandı.

2.13 boyundaki 29 yaşındaki pivot, bu sezon VTB Ligi'nde 14.6 sayı 8.2 ribaund 1.5 asist ile forma giydi.

YUNAN TEMSİLCİSİ OYUNCUYA TALİP

Eski oyuncusu Nikola Milutinov'a ilgisi olan Olympiakos, oyuncuya yaptığı son teklifini güncelledi ve Milutinov'a yıllık 1.5 euro maaş önerdi. Henüz bir anlaşma sağlanmış olmasa da iki taraf arasında görüşmelerin ılımlı geçtiği belirtildi.