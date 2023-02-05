N'Koudou'nun armasız formayla sahaya çıkma sebebi belli oldu!
Beşiktaş'ın DG Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadelenin ilk yarısında Kevin N'Koudou'nun formasında Beşiktaş arması bulunmadı. N'Koudou'nun formasında Beşiktaş armasının yer almama sebebi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.
Maçın ilk yarısında ise enteresan görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou formasında arma olmadan oynadı. Müsabakanın ilk 45. dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadı.
Bu görüntünün ardından ise sosyal medyada N'Koudou'nun formasında amblem olmaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
SEBEBİ BELLİ OLDU!
N'Koudou'nun formasındaki armanın, ikili mücadele nedeniyle söküldüğü öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sahaya çıkan N'Koudou, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
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