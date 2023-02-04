Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:53
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili takımın kamp kadrosunda, Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:


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