Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavili takımın kamp kadrosunda, Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca yer almadı.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
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