İtalyan basınından MilanNews'un haberine göre, Beşiktaş Milan'ın yıldız golcüsü Noah Okafor'u transfer etmek istiyor. Peki, Noah Okafor kimdir? Beşiktaş Noah Okafor'u transfer mi ediyor? Noah Okafor hangi takımlarda oynadı?





NOAH OKAFOR KİMDİR?

Noah Arinze Okafor 24 Mayıs 2000'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan İsviçreli millî futbolcudur.

NOAH OKAFOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Noah Okafor, Basel altyapısından yetişip RB Salzburg’da yıldızını parlattı. 2023’te 15,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer oldu. 277 maçta 63 gol ve 37 asistlik kariyer istatistikleriyle dikkat çeken İsviçreli futbolcu, geride kalan sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi.



