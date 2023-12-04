Nordsjaellandlı oyuncudan Icardi paylaşımı!
UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından karşılaşmada 3 gol atan Benjamin Nygren sosyal medyadan Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında attığı gollerle damga vuran Nordsjaellan futbolcusu Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından flaş bir görsel paylaştı.
Sarı lacivertli takım karşısında hat-trick yapan Nordsjaelland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından 'Icardi GIF'li paylaşım yaptı.
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