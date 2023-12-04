Nordsjaellandlı oyuncudan Icardi paylaşımı!

UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından karşılaşmada 3 gol atan Benjamin Nygren sosyal medyadan Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:35
Nordsjaellandlı oyuncudan Icardi paylaşımı!
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında attığı gollerle damga vuran Nordsjaellan futbolcusu Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından flaş bir görsel paylaştı.

Sarı lacivertli takım karşısında hat-trick yapan Nordsjaelland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından 'Icardi GIF'li paylaşım yaptı.


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