Son dakika | Avustralya'dan Novak Djokovic kararı
Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in ikinci itirazını da reddetti.
Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in ikinci itirazını da reddetti.
Sky Sports'un haberine göre, Djokovic'in vize iptali için yaptığı itiraz, üç jüri tarafından oy birliği ile reddedildi.
Kararın önümüzdeki günlerde detaylıca kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.
Sırp tenisçinin 17 Ocak'ta başlayacak olan Avustralya Açık'a bir gün kala turnuvaya katılamayarak ülkeden ayrılması bekleniyor.
Avustralya Mahkemesi'nin aldığı sınır dışı kararı ile Sırp tenisçinin üç yıl süre boyunca ülkeye girememe ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.
Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.
Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.
Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.
Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.
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