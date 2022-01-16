Novak Djokovic'ten mahkeme kararı sonrası ilk açıklama

16 Ocak 2022 Pazar, 11:22

Novak Djokovic, Avustralya Mahkemesi’nin aldığı karara ilişkin yaptığı açıklamada vizesinin iptal edilmesi nedeniyle oldukça üzgün olduğunu dile getirirken karara saygı duyduğunu vurguladı.

Sky Sports’un haberine göre, Djokovic, “Mahkemenin aldığı karara saygı duyuyorum ve ülkeden çıkışım için yetkililer ile iş birliği içinde olacağım” dedi.



Yaptığı açıklamada son haftalarda bu konu nedeniyle gündemde kalmanın kendisini rahatsız ettiğini belirten Djokovic, “Umarım şimdi hepimiz aşık olduğum bu oyuna ve turnuvaya odaklanabiliriz. Tüm oyunculara, turnuva yetkililerine, personele, gönüllülere ve seyircilere Avustralya Açık için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.



Bu süreçte, aldığı desteğin kendisine dayanma gücü verdiğine değinen Djokovic, “Aileme, arkadaşlarıma, ekibime, taraftarlara ve Sırp yurttaşlarıma bana verdikleri destek sebebiyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“AVUSTRALYA’NIN GÜÇLÜ SINIR POLİTİKASI...”

Novak Djokovic’in vizesinin iptalinde önemli bir rol oynayan Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yaptığı açıklamada, mahkemenin aldığı karardan memnun olduğunu söyledi.



Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke açıklamasında, “Avustralya Federal Mahkemesi’nin, göç yasası uyarınca Bay Novak Djokovic’in vizesini kamu yararına iptal etme konusundaki yetkimi kullanma kararımı oy birliğiyle onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.



Pandemi süresince sınır politikasının güçlü olması sebebiyle Avustralya’nın güvende kaldığını vurgulayan Hawke, “Avustralyalılar bu noktaya gelebilmek için çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Morrison Hükümeti de Avustralya halkının beklentisi üzerine bu konumun korunmasına olan bağlılığını sürdürdü” diye konuştu.

