Norveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Norveç, hazırlık maçında kendi sahasında Çekya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:52
Norveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, kendi sahasında Jaroslav Silhavy'nin ekibi Çekya ile karşı karşıya gelecek.

NORVEÇ - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

NORVEÇ - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.


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