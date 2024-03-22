Norveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Norveç, hazırlık maçında kendi sahasında Çekya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, kendi sahasında Jaroslav Silhavy'nin ekibi Çekya ile karşı karşıya gelecek.
NORVEÇ - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
NORVEÇ - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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