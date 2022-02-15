Norveçli oyuncunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddia edildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Norveçli oyuncu Erling Haaland'ın İspanyol kulüp Real Madrid ile anlaştığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 10:00
Norveçli oyuncunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddia edildi
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Dortmund'dan sonraki durağı merakla beklenen Erling Haaland'ın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi.

Bild'in haberine göre, 21 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedilirken Norveçli futbolcunun bu yaz veya en geç 2023 yazında İspanyol ekibine imza atacağı ifade edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 150 milyon Euro olarak belirtilen Haaland'ın bonservisi için ise ne kadar ödeneceğine ilişkin bilgi verilmedi. Haaland'ın Dortmund ile olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

Bundesliga'da bu sezon 14 karşılaşma oynayan Haaland, 16 gol ve 6 asist kaydetti.


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