Norveçli Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk
Teknik direktör Solbakken, "Ancak sonrasında kontrolü elimize aldık. Türkiye de bunu beklemiyordu" dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7’nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşmanın hemen başında Türkiye’nin yaptığı baskıyla geriye düştüklerini ifade eden Stale Solbakken, “Bizi bir anlamda tuzağa düşürdüler. Maça hızlı başladılar. Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk ve bu tempoya yakalandık. Türkiye’nin iyi oyuncuları var. Bir golle öne geçtiler. Ancak sonrasında kontrolü elimize aldık. Türkiye de bunu beklemiyordu. Türkiye’nin başarılı yeni bir antrenörü var. Daha da başarılı olacaklardır” ifadelerini kullandı.
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