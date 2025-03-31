Norveç'te maçın oyuncusuna yumurta ödülü

Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti.

Norveç'te maçın oyuncusuna yumurta ödülü
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:54

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.


Etiketler: #Norveç #Bryne #Yumurta
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler