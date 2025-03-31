Norveç'te maçın oyuncusuna yumurta ödülü
Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti.
Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.
Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.
Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.
Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.
Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.
Spor Haberleri
- Raphinha'dan Flick itirafı!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Acun Ilıcalı açıklaması!
- Norveç'te maçın adamına ilginç ödül!
- ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi
- Amorim'den Rashford açıklaması!
- Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
- Mikel Arteta: Saka oynayabilecek durumda
- Loris Karius, sezonu kapattı
- Galatasaray'dan derbi açıklaması: Hakem atamasına tepki!
- Eski Fenerbahçelinin takımı küme düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı