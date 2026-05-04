Nottingham Forest, Chelsea'yi devirdi: Ateş hattından uzaklaştı!

4.05.2026 19:24:00
Cumhuriyet Spor
Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Premier League 35. hafta mücadelesinde Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti.

CHELSEA PENALTI KAÇIRDI

Chelsea'nin tek golünü ise 9043. dakikada Joao Pedro attı.

Karşılaşmanın 45+10. dakikasında Chelsea, Cole Palmer ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

7 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİ

Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Chelsea'nin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, puanını 42'ye yükselterek 16. sıraya yerleşti. Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #chelsea #premier lig #vitor pereira #nottingham forest