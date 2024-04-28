Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Nuno Espírito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Nottingham Forest ise deplasmanda karşılaştığı Everton'a 2-0 mağlup olmuştu.
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